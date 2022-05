Stiri pe aceeasi tema

Fostul comisar european Corina Cretu, in prezent europarlamentar, afirma, referindu-se la proiectele spitalelor regionale pe care Romania vrea sa le construiasca pe bani europeni, ca „fiecare ministru al Sanatatii care a venit a vrut un alt proiect". Cretu spune ca nicio alta tara nu a avut nevoie de…

Europarlamentarul Corina Cretu s-a aratat dezamagita de clasa politica din Romania, referindu-se la proiectele spitalelor regionale care ar trebui construite pe bani europeni: „Fiecare ministru al Sanatatii care a venit, a vrut un alt proiect". Ea spune ca nicio alta tara nu a avut nevoie de 7 ani pentru…

Nicolae Ciuca și-a convins miniștrii sa adopte o OUG prin care SRI și SIE vor decide cine are voie sau nu sa investeasca in Romania. Victor Ciutacu este de parere ca o astfel de "oroare" nu s-a intamplat nici macar in epoca Traian Basescu, dar se intampla in al doilea mandat al lui Klaus Iohannis.…

Astazi, de Ziua Mondiala a Sanatatii, gandurile si recunostinta mea se indreapta catre intregul personal medical din Romania, care, in ultimii 2 ani, a purtat un razboi nemilos!

Numai 4.322 de ucraineni au cerut azil in Romania de la debutul razboiului din Ucraina incoace, arata Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI), intr-un raspuns la o solicitare ZF.

Un numar de 421 de persoane refugiate din Ucraina sunt internate in spitalele din Romania, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, potrivit Agerpres.

Guvernul pregatește un proiect de lege care va introduce un nou tip de organizare in Romania - „situația de criza". Jurnalistul Victor Ciutacu este de parere ca modificarile aduse prin proiectul de act normativ reprezinta „primul pas spre dictatura militara".

Spitalele din Ucraina se confrunta cu o penurie de oxigen, cel putin 2.000 de pacienti avand nevoie de acesta pentru a supravietui, au avertizat lideri ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) - informeaza DPA miercuri, potrivit Agerpres.