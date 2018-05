Corina Crețu, despre fondurile europene: ”România și-a sabotat singură aceste fonduri” Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a declarat, luni, la Bacau, ca Romania nu a fost suficient pregatita sa acceseze fonduri europene pentru proiecte de calitate inca din ianuarie 2007, cand a aderat la UE, ea mentionand ca impedimente in ceea ce priveste intarzierile acumulate in decursul timpului birocratia, legislatia romaneasca suplimentara in domeniu, dar si contestatiile in instanta la licitatii, cu termene lungi de solutionare. “Eu cred ca Romania nu a fost pregatita suficient pentru a accesa aceste fonduri europene cu proiecte de calitate inca de la 1… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

