Fostul comisar european Corina Cretu atrage atenția ca cei aproape 80 de miliarde de euro alocati Romaniei pentru redresare economica sunt in acest moment doar pe hartie, „Acești bani vor deveni realitate doar daca se fac proiecte”, spune Crețu. „Dupa patru zile de negocieri intense in Consiliul European, Romaniei i s-au alocat aproape 80 miliarde EUR. Insa in acest moment, sumele sunt doar pe hartie. Urmeaza o munca de convingere careia Guvernul trebuie sa-i faca fața și pentru care sper ca pregatirea a inceput deja. E important ca, din aceasta faza, Romania sa aiba un portofoliu foarte solid…