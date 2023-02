Stiri pe aceeasi tema

Europarlamentarul Corina Cretu (Pro Romania) afirma joi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca Ucraina a cerut Comisiei Europene includerea canalului Bastroe si a bratului Chilia in reteaua TEN-T, insa acest lucru necesita aprobarea Romaniei, noteaza Agerpres.

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a afirmat, joi, ca abordarea "panicarda" si "distorsionata" a unor teme in spatiul public in aceste zile este "profund nociva", adaugand ca politizarea si propaganda in cazul Bastroe trebuie sa inceteze.

Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a precizat despre liderul deputatilor AUR care a fost miercuri langa canalul Bastroe pentru a filma navele ucrainene din acea zona, ca astfel de actiuni calca interesul Romaniei in picioare.

Guvernatorul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), Gabriel Marinov, a declarat pentru News.ro ca institutia pe care o conduce nu a primit nicio informare despre lucrarile pe care Ucraina le face pe canalul Bastroe, precizand ca el crede ca in curand va exista si o pozitie oficiala

Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni ca in urma discuțiilor cu Ucraina și Comisia Europeana va pune la dispoziție canalul Sulina. Precizarile vin in contextul scandalului legat de canalul Bastroe.

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania vrea sa verifice lucrarile efectuate de Ucraina la canalul Bastroe.

Reprezentantul Permanent adjunct al Romaniei pe langa Uniunea Europeana a transmis Comisiei Europene o scrisoare de protest in legatura cu lucrarile de dragare (adancire) efectuate de Ucraina pe canalul Bastroe.

In timp ce Romania anunța ca nu va permite Ucrainei sa efectueze lucrari de dragare la canalul Bastroe pentru ca e pus in pericol ecosistemul Deltei Dunarii, iar MAE va notifica Comisia Europeana pe aceasta tema, ambele nave de dragare ucrainene erau joi in funcțiune, așa cum arata siteul marinetrafic.com: