Europarlamentarul Corina Cretu a declarat vineri, la Targu Mures, ca termenul oferit de ministrul Transporturilor pentru finalizarea Autostrazii Unirii, pentru anul 2027, este foarte lung si ca autostrada Ungheni - Iasi - Targu Mures trebuie sa devina prioritatea zero a actualei administratii.



"Am vazut ieri declaratia ministrului Transporturilor care spunea ca isi doreste ca aceasta autostrada sa fie terminata in anul 2027. Mi se pare un termen foarte lung, mai ales ca la Comisia Europeana, pe vremea cand eram comisar european, s-a incheiat programul de infrastructura mare, in 2015,…