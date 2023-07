„Ceea ce este trist este ca avem in fata 80 de miliarde si s-au cheltuit 210 milioane. 2021-2027 nu s-a deschis, nu mai vorbeste nimeni de el. Suntem in 2023. Iar cand eram comisar, in fiecare zi eram alergata de ziaristi care e rata de absorbtie. Acuma nu spune nimeni ca e zero 2021-2027. Nu s-au demarat. Eu am inteles de la Comisie ca sunt niste suspiciuni legate de Autoritatile de Management si ca de aceea nu au inceput platile. Conflicte de interese… nu stiu, trebuie clarificate acest lucruri si cred ca Guvernul trebuie sa clarifice”, a declarat Corina Cretu duminica, la Prima News. In ceea…