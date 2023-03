Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 27 februarie, a fost finalizat la Belgrad protocolul de cooperare dintre Opera Naționala București și Teatrul Național de Opera și Balet din Belgrad, prestigioase instituții culturale ale celor doua tari. „Prin acest protocol putem sa facem schimb de interpreți, dansatori, precum și de alți artiști…

- Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a transmis o scrisoare catre conducerea celor doua Camere ale Parlamentului in care informeaza asupra stadiului modficarii legii avertizorilor de integritate, dupa ce Comisia Europeana a informat Romania ca nu a transpus o directiva europeana, lucru stipulat in Jalonul…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca lucrarile executate de Ucraina pe canalul Bastroe au nevoie de acordul Romaniei, potrivit unui raspuns primit de la Comisia Europeana.

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat modificarea legislației, ca angajatorii sa fie obligați sa deconteze ochelarii de vedere pentru angajații care, prin natura muncii prestate, folosesc un calculator cu monitor. Solicitarea a fost facuta catre premierul…

- Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgența a suspendarii temporare a distribuției in afara țarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice și antitermice cu administrare orala.

- 216 reumatologi din intreaga tara au semnat o scrisoare deschisa, depusa in atentia principalilor factori de decizie din Sanatate si in respectarea drepturilor pacientilor, pentru respectarea consimtamantului informat al pacientului si a actului medical, in ceea ce priveste tratamentul cu medicamente…

- Guvernul nationalist de la Budapesta blocheaza decizii importante la nivelul UE, dupa ce Comisia Europeana a recomandat suspendarea a miliarde de euro din fondurile europene cuvenite Ungariei. La inceputul acestei saptamani, de exemplu, ministrii de finante din UE nu au reusit sa ajunga la o decizie…