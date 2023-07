Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bun exemplu ca PSD se pregatește intens de alegerile de anul viitor inainte ca Marcel Ciolacu sa preia mandatul de premier sunt pensiile speciale și legea depusa acum urgent de PSD, deși exista un act normativ asemanator introdus de USR de aproape un an de zile. Social democrații au pierdut…

- Guvernul și sindicaliștii din educație discuta impreuna, dar pare ca se ințeleg separat. Daca acele vouchere date personalului din educație au fost refuzate de sindicaliști, Guvernul continua și da chiar Ordonanța de Urgența. Angajații și sanatate și cei de la CFR sunt gata și ei de proteste. Bani nu…

- Mai sunt aproximativ doua saptamani pana cand se schimba premierii și ministerele, iar șeful PSD, Marcel Ciolacu, vrea sa demonstreze pe ultimele zile ca reformeaza pensiile speciale. In tot acest timp, Nicolae Ciuca este cel trimis in fața sa ne anunțe Ordonanța austeritații, cu masuri care sa protejeze…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 5 mai, ca in cazul in care va fi premier dupa rocada guvernamentala cu PNL și reforma pensiilor speciale prevazuta in PNRR nu se va face pana la acel moment, atunci Guvernul pe care il va conduce isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului.„Eu…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata saptamana viitoare de guvern, sustin prim-ministrul Nicolae Ciuca si seful PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi lideri ai coaliției au explicat ca nu se pune problema impozitarii mediului privat.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa la Piatra Neamț, ca daca reforma pensiilor speciale nu se va realiza și Romania va risca sa piarda din acest motiv fondurile PNRR, atunci el iși va asuma raspunderea in fața Parlamentului cand va ajunge premier.„Eu nu o sa renunț…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, spune ca plafonul de 9,4 la suta din PIB pentru sistemul de pensii poate fi un obstacol pe viitor, el explicand ca, si daca s-ar reduce pensiile speciale si Romania ar ramane cu acest plafon, nu s-ar rezolva problema actualizarii si majorarii…

- “In primul rand, este vorba de o eficientizare a cheltuielilor publice, o incercare, practic, o sa fie o ordonanta de masuri fiscal-bugetare care duce pe o serie de canale cheltuielile care au fost alocate in bugetele ordonatorilor de credite pe mai multe componente din punctul nostru de vedere, care…