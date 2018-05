Corina Chiriac a trait clipe de coșmar, dupa ce a cazut pe scari și a ajuns de urgența la spital, unde doctorii i-au acordat ingrijiri medicale. Specialiștii i-au bandajat piciorul drept și i-au interzis sa mai calce in el ca sa nu dezvolte complicații. Tot ei i-au dat voie sa mearga la filmarile emisiunii pe […] The post Corina Chiriac, de urgența pe mainile medicilor dupa ce a fost victima unui incident: „Ceasul rau trebuie batut cu armele Binelui” appeared first on Cancan.ro .