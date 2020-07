Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, a susținut o conferința de presa la incheierea ședinței CEX al partidului, in care s-a discutat oportunitatea votarii de catre Senat a Legii izolarii și carantinei. Marcel Ciolacu a spus, printre altele, ca PSD nu va vota Legea carantinarii in…

- Deputatul Adrian Todoran inițiatorul proiectului de lege privind pedepsirea celor care nu respecta simbolurile naționale : drapelul și imnul de stat al Romaniei! Deputatul PMP, Adrian Todoran s-a remarcat prin dragostea de țara și de neam, aducand in fața Guvernului mai multe propuneri legislative…

- Respectarea normelor statului de drept si combaterea coruptiei vor fi conditii pentru alocarea fondurilor europene, inclusiv a celor pentru relansare, afirma Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene, agentia Reuters notand ca avertismentul este adresat mai multor tari UE,

- Ziarul Unirea Justitia din Alba Iulia da peste mana baronilor sindicali: Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiu se intoarce la proprietarul sau de drept Justitia din Alba Iulia da peste mana baronilor sindicali: Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiu se intoarce la proprietarul sau de drept…

- Directorul Societații Piețe SA vine cu clarificari dupa ce și-a publicat declarația de avere. Deși nu a scris in document cat a platit pe apartamentul din Florida, Nasleu spune ca acesta a fost mai ieftin decat o garsoniera in Timișoara. Iar banii de achiziție i-a luat din suma ce i-a revenit drept…

- CHIȘINAU, 25 iun. - Sputnik. In data de 26 mai, Comisia Extraordinara pentru Sanatate Publica a decis sa redeschida punctele de trecere a frontierei de stat, ținand cont de reluarea treptata a circulației transportului rutier de persoane și marfuri in traficul internațional. © CC BY 3.0 / Mauritsvink…

- Ziarul Unirea Distileria unui deținut al Penitenciarului Aiud. Cum a produs alcool și ce sancțiune a primit dupa ce a fost descoperit La Penitenciarul Aiud, la sfarșitul lunii noiembrie a anului 2019, supraveghetorii au descoperit in celula unui deținut opt PET-uri pline cu fructe fermentate. In total…