Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, Corina Danila a descoperit ca are probleme de sanatate, mai exact la coloana. In urma investigațiilor, medicii i-au recomandat sa slabeasca, astfel din luna martie anul trecut, vedeta a mers regulat la control și a facut analize, iar ajutorul specialiștilor a funcționat. Prezentatoarea…

- Delia și-a operat nasul iar fanii eu au remarcat imediat schimbarea, in ciuda faptului ca artista nu a anunțat public acest lucru și nici nu a recunoscut public ca ar fi apelat la bisturiu. Totuși, la fel cum a facut cu intervențiile anterioare, Delia a lasat loc interpretarilor in discuțiile cu fanii,…

- Bianca Dragușanu și partenerul ei au avut o noapte alba. Micuța Sofia este racita și a facut febra destul de mare. Și, pentru ca cei doi parinți impatașesc fanilor și lucrurile bune, dar și cele mai placute. Așa se face ca atat prezentatparea emisiunii „Te vreau langa mine”, cat și Victor Slav au postat…

- Jo, pe numele din buletin Ioana Anuța, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Invierii Domnului. Cum gandurile scrise au fost insoțite de un selfie in care apare barbatul iubit, Nadir a facut un comentariu spumos, care a dat naștere la mai multe intrebari. In varsta de 23 de ani, Jo traiește o poveste…

- S-au scurs aproape patru luni de cand baiețelul ei s-a nascut și i-a schimbat pentru totdeauna viața. Iar luna aceasta va fi petrecere mare in familia artistei Alessia. Micuțul Alvin-Christian va fi creștinat, iar pregatirile sunt in toi. Dupa mici cercetari, am aflat ce au cantareața și partenerul…

- Silviu Prigoana se numara printre persoanele publice care a dorit sa le fie alaturi astazi Anamariei Prodan și soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Politicianul nu a venit singur, ci impreuna cu un barbat in etate, care a sarutat-o pe obraz pe cunoscuta impresara și a imbrațișat-o preț de cateva secunde…

- Caz incredibil in Brașov. Misiune inedita pentru polițiștii din județul Brașov! Totul a inceput dupa ce un barbat a fost tras pe dreapta pentru verificari din cauza numerelor de la mașina. In clipa in care individul le-a inmanat buletinul, dar și actele mașinii, oamenii legii au aflat informații pe…

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…