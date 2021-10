Stiri pe aceeasi tema

- Nunta secreta in showbiz. O vedeta de la noi și-a unit destinele in mare secret, departe de ochii curioși ai presei. S-a casatorit in secret Vedeta pare ca a tras lozul cel mare, pentru ca soțul ei este unul dintre cei mai bogați tineri din zona Satu Mare. Alexandra Dinu are toate motivele sa fie […]…

- Cea mai importanta zi pentru celebrul fotbalist, Florin Tanase și partenera lui de viața, Medeea Turcescu! Cei doi se casatoresc chiar in aceste momente, iar blondina a postat și prima fotografie, imbracata in rochie de mireasa. Florin și Medeea s-au logodit cu trei luni in urma, pe o plaja de vis,…

- Simona Halep și Toni Iuruc sunt de acum soț și soție, cununia civila avand loc in cursul zilei de miercuri la Constanța. Nașii celor doi sunt soții Caramihai. De altfel, Dani Caramihai este patronul localului unde are loc petrecerea.

- Petrecere mare in familia fostului actor, Radu Beligan! Fiica lui, Lamia Beligan s-a casatorit in secret, pentru a doua oara. Actrița traiește o poveste de dragoste cu Alexandru Turcu, in urma relației de trei ani. Iata primele imagini de la nunta proaspeților casatoriți!

- Nunta mare in familia Becali. Lucian, nepotul latifundiarului din Pipera Gigi Becali a ajuns in fața altarului alaturi de femeia care i-a cucerit inima. Cine este norocoasa Iulia Florescu, noua mireasa a lui Lucian Becali. Iata toate detaliile. Cu cine s-a insurat Lucian Becali Au batut clopote de nunta…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, in acest weekend, la Chișinau. Evenimentul religios a avut loc alaturi de membrii familiei și prietenii apropiați. Mama artistei a fost cea care a atras atenția la ceremonia religioasa.

- Cleopatra Stratan este acum femeie maritata și din aceasta poziție a oferit și primele declarații chiar pe pagina personala de Instagram. Ei bine, artista a marturisit ca s-a simțit nemaipomenit la nunta sa și a dezvaluit și ce a facut chiar in dimineața de dupa eveniment. Iata declarațiile Cleopatrei…

- Dragostea plutește in aer! O cunoscuta vedeta din showbiz-ul romanesc s-a logodit cu iubitul sau, așa ca o sa se auda clopote de nunta cat se poate de repede! Aceasta a postat deja primele imagini cu superba bijuterie pe care a primit-o. O noua nunta in showbiz! Ce vedeta a acceptat cererea in casatorie…