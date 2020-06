Vedeta care prezinta știri sportive este cunoscuta pentru vacanțele exotice pe care le face an de an și de care acum ii este foarte dor, dupa luni de izolare. Corina Caragea a pierdut niște depalasari, iar despre ce va urma a scris pe blogul sau unde se intreaba ce va urma in prioada urmatoare. “Imi... Read More Post-ul Corina Caragea duce dorul vacanțelor dar ar vrea sa știe ce va urma apare prima data in TaBu .