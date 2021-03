Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria da asigurari ca va deschide sezonul turistic estival la 1 mai Bulgaria, aflata în noul val al pandemiei, da asigurari ca va deschide sezonul turistic estival la 1 mai. Autoritatile de la Sofia, au anunțat ca pâna atunci, vor fi vaccinati cei peste 200.000…

- Alte 1896 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (2-Cehia, 2-Italia, 2-Ucraina, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Spania, 1-Turcia). Numarul total teste efectuate – 5341, dintre care 4919 primare și 422 repetate.…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Alte 1452 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate pe 26 februarie, dupa efectuarea a 4673 de teste (4277 primare și 396 repetate). РФПИ и Центр имени ГамалеиVaccinul "Sputnik V" a fost autorizat in Republica Moldova Pe 25 februarie au fost confirmate alte 1736…

- One United Properties a obținut o finanțare de 50 de milioane de euro de la Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB). Finanțarea de 50 de milioane de euro obținuta de One United Properties reprezinta un credit de investiții pentru costurile de dezvoltare a cladirii „verzi” de birouri One Tower.…

- Iarna și-a intrat in drepturi nu doar in Moldova, dar și in alte tari. Rețelele de socializare sunt pline de imagini cu drumuri inzapezite in Ucraina, Romania, Rusia și Belarus, iar in unele zone vremea rea i-a lasat pe oameni in bezna.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a carui tara nu a obtinut pana acum nicio doza de vaccin impotriva Covid-19, a cerut marți mai mult ajutor din partea țarilor Uniunii Europene in procurarea unui vaccin, dupa ce guvernul sau a refuzat achiziționarea vaccinului Sputnik V, dezvoltat de Rusia,…

- Rușii care au plecat iarna in Turcia in timpul pandemiei de coronavirus s-au plins de restricțiile actuale și au descris odihna cu fraza "daca am fi știut - nu am fi plecat". Despre acest lucru a anunțat intr-un blog despre Turcia pe platforma "Yandex.Zen." Astfel, potrivit autorilor publicației, mulți…

- Peste 7.000 de romani din afara țarii sunt infectați cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 7.036 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 1.938 in Italia, 1.283 in…