Activitatea cluburilor de sport deținute de Cori Gramescu in București s-a mutat in online, unde incasarile se situeaza la jumatate fața de nivelul obișnuit al perioadei anterioare. Antreprenoarea se așteapta la pierderi de circa 2.000 de euro pe luna, la nivel de grup, dupa ce a negociat cu proprietarii spațiilor sa nu plateasca chirie in perioada in care activitatea este suspendata prin ordonanța de urgența.

Domeniul de activitate al salilor de fitness este, alaturi de HoReCa, foarte puternic afectat, dupa ce, pe 16 martie, activitatea a fost suspendata in urma ordonanței militare…