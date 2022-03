Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina va produce un șoc asupra ofertei globale și costului alimentelor, a declarat șeful uneia dintre cele mai mari companii de ingrașaminte din lume. Yara International, care opereaza in peste 60 de țari, cumpara cantitați considerabile de materii prime esențiale din Rusia. Prețurile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters.

- Mii de ucraineni au luat, ieri, cu asalt gara din orașul Harcov, al doilea ca marime din Ucraina, dupa ce rușii au incetat focul și lasat liber un cordon umanitar.Armata rusa a anunțat ca va opri focul din nou, astazi, si va deschide coridoare umanitare in mai multe orașe ucrainene, relateaza agenția…

- In timp ce Ucraina continua sa respinga avansul Rusiei in unele dintre cele mai mari orașe ale sale, oficialii ucraineni au declarat la 27 februarie ca au fost de acord sa poarte discuții cu Rusia fara condiții prealabile. Discuțiile vor avea loc de-a lungul graniței dintre Ucraina și Belarus și urmeaza…

- Ucraina a depus o plangere impotriva Rusiei la Curtea Internaționala de Justiție de la Haga pentru a o determina sa opreasca invazia, a declarat duminica președintele Volodymyr Zelensky. Ucraina depune plangere impotriva Rusiei la Curtea Internaționala de justiție „Rusia trebuie sa fie trasa la raspundere…

- Klaus Iohannis a vorbit despre situația Ucrainei. Țara noastra a trimis ajutoare in valoare de 3 milioane de euro pentru a ajuta Guvernul Ucrainei. Acum, președintele Romaniei a facut declarații despre noile sancțiuni impotriva Rusiei, luate de Uniunea Europeana, SUA și Marea Britanie. Țara noastra…

- Președintele CE, Ursula von der Leyen a anunțat masuril pe care UE le impune impotriva Rusiei, care nu pare ca are in plan sa opreasca razboiul prea curand. Astfel, pare a fi finalul financiar al Rusiei , in contextul in care o mare parte dintre banci vor fi blocate, pe cand altele vor fi eliminate…

- Ministrii de Externe din statele membre NATO se reunesc vineri, de urgenta, prin vdeoconferinta, pentru a dscuta despre tensiunile in centrul carora se afla Ucraina si despre securitate in Europa, dupa ce Rusia a prezentat o serie de revendicari, anunta marti Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP.