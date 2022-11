Stiri pe aceeasi tema

Institutul pentru Studierea Razboiului a declarat in cea mai recenta actualizare ca continuarea mobilizarii ascunse și pregatirea pentru un nou val de mobilizare va inrautați probabil calitatea generala a trupelor ruse trimise sa lupte in Ucraina.

Institutul pentru Studierea Razboiului a declarat in cea mai recenta evaluare ca secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a sosit in Iran probabil pentru a vorbi despre furnizarea de rachete balistice iraniene catre Rusia, noteaza kyivindependent.

Kremlinul afirma vineri ca nu se asteapta la "nicio intelepciune politica" din partea liderilor britanici, la o zi dupa demisia premierului britanic Liz Truss, care a detinut postul doar 44 de zile, relateaza AFP.

Dupa refuzul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a negocia cu omologul sau rus, Vladimir Putin, Kremlinul a anuntat ca intenționeaza sa aștepte o schimbare de poziție sau pe un nou președinte al Ucrainei, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse,…

Dupa ce Kremlinul a șocat Rusia anunțand prima mobilizare a cel puțin 300.000 de soldați de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, barbații se grabesc sa paraseasca țara. Coada de la granița dintre Rusia și Georgia se intinde pe 10 kilometri, anunța Mediafax.

Kremlinul a apreciat miercuri ca proiectul de garantii de securitate pe care Ucraina le cauta cu participarea Occidentului reprezinta o amenintare la adresa Rusiei, deoarece documentul nu prevede statutul de neutralitate al tarii, relateaza EEE.

Boris Johnson a declarat ca Regina Elizabeth a II-a a fost "radioasa si concentrata" la ultima lor intalnire inainte de demisia sa din functia de prim-ministru al Marii Britanii, relateaza BBC.

Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a declarat miercuri ca forțele ruse incetinesc ritmul general al operațiunilor lor ofensive in Ucraina, reafirmand in același timp ca obiectivele Rusiei in acest razboi nu s-au schimbat, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima evaluare.