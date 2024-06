Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Elvetiei a incheiat la egalitate duminica seara, la Frankfurt, scor 1-1, cu reprezentativa Germaniei, in grupa A de la turneul final Euro 2024. In aceeasi grupa, Ungaria a invins Scotia, 1-0, marcand in minutul al zecelea al prelungirilor. Germania si Elvetia merg mai departe in optimi.

Nationala Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European din Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, la Munchen, in Grupa E. Pentru tricolori urmeaza un meci cu Belgia, sambata, 22 iunie, de la ora 22.00, la Koln, apoi contra Slovaciei, pe 26 iunie, la Frankfurt. Selectionerul Romaniei…

Gata cu alegerile, cel puțin la nivel local. Aradul ramane pentru urmatorii 4 ani cu primarul PNL, Calin Bibarț, și cu un consiliu in care...

Duminica este o zi importanta: alegem primarii și consiliile locale, consilierii județeni și președintele CJA, reprezentanții Romaniei in Parlamentul European! Aradul este in mod tradițional...

Aradul va fi, din nou, „underground", timp de 10 zile. Incepand de azi, 31 mai, pana in 9 iunie, vor fi 37 de spectacole de...

– Domnule doctor Gheorghe Furau, ce v-a determinat sa candidați pentru un mandat de consilier municipal din partea PSD Arad? – Numai prin implicarea fiecaruia...

Se așterne-n toata țara, iepurașii pe hartii, hai sa le prindem, copii…. Bine, la noi, aici, in Aradul ros de vise, iepurașii se aduna mai...

Cu 1-0 la general, FCC Baschet Arad are joi seara (ora 19.00 – Sala Sporturilor „Victoria") șansa de a se califica in finala Ligii Naționale...