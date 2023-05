Charles al III-lea a fost incoronat, sambata, rege al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in cadrul ceremoniei desfasurate in Catedrala anglicana Westminster. Trimisul special Observator in Marea Britanie, Madalina Iacob, a simtit emotia ceremoniei de incoronare din mijlocul a milioane de britanici si turisti straini.