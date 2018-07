Stiri pe aceeasi tema

- Florin Talpan are de lucru in Olanda și in Belgia: oamenii sunt convinși ca o intalnesc aici pe caștigatoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986. Olandezii nu-și bat capul cu litigiile din Romania, cu schimbarile care au creat o Steaua in Divizia D și au transformat echipa din prima liga in FCSB. Nici…

- Marius Sumudica (47 de ani) l-a transferat deja pe Valerica Gaman (29 de ani) la Al Shabab, face tot posibilul pentru a-l aduce si pe Constantin Budescu in Arabia Saudita, dar pregateste si o mutare complet surprinzatoare.

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru ABC News in Singapore ca dezarmarea nucleara a Coreii de Nord ar putea incepe chiar de acum, scrie The Guardian.Intrebat daca cei din Coreea de Nord vor fi obligati sa renunte la armele nucleare, Trump a declarat: „Da. Vor…

- Rafael Nadal a castigat pentru a 11-a oara turneul de la Roland Garros, dupa ce l-a invins, cu 6-4, 6-3, 6-2, pe austriacul Dominic Thiem, iar dupa meci, la conferinta de presa, spaniolul a laudat-o pe Simona Halep. "Halep si-a meritat primul Slam. Este o adevarata luptatoare si munceste…

- Dupa ce le-a crescut substantial salariile, Guvernul Dancila pregateste noi surprize pentru functionarii publici. Conform Adevarul.ro, Ministerul Finantelor a postat spre dezbatere un proiect de hotarare prin care majoreaza sumele decontate functionarilor aflati in delegatie, fara a le mai cere documente…

- Tudor Chirila ar putea candida pentru postul de primar general! Vedeta PRO TV este curtata de PNL pentru a candida la Primaria Bucureștiului, anunța Realitatea TV.Potrivit unor surse din conducerea PNL, liberalii au purtat discuții cu oameni din afara partidului pentru funcția de edil al Bucureștiului.…

- Desi initial a promis ca pana pe 25 aprilie 2016 v-a trimite un scandentar pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, societatea comerciala Karan Business & Finance, concensionarul Plajei ”Dunarea” a cerut Primariei municipiului Galati inca o amanare. ”Astazi (n.r. - 26 aprilie 2018) comisia intrunita…

- CCA a facut ieri, pentru GSP, un anunt clar, "nu vor fi arbitri straini", dar si unul enigmatic in legatura cu numele arbitrului care va oficia la derby-ul de duminica. Gazeta Sporturilor a solicitat ieri un punct de vedere din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor in privinta derby-ului FCSB - CFR.…