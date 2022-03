Stiri pe aceeasi tema

- Trimișii TVR Alex Costache, Alex Zugravu și Gabi Anghel continua sa ne transmita imagini și marturii cutremuratoare din Ucraina. Cea mai recenta oprire a lor a fost Hmelnițki, un oraș din centrul Ucrainei.

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Femeia-simbol a razboiului dintre Rusia și Ucraina demasca dezinformarea promovata de Sputnik. Mai multe conturi promovate de Sputnik au acuzat ca ziarele din intreaga lume mint in legatura cu imaginile șocante cu femeia care abia a scapat cu viața din atacurile violente ale militarilor ruși. ,,Sunt…

- Trupele lui Vladimir Putin nu țin cont de suferința copiilor. Imagini emoționante cu un baiețel de doar cațiva anișori, cu lacrimi in ochi. Micuțul se gandește la tatal lui, care a ramas sa lupte pentru Ucraina.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde se dau lupte intre soldații ucraineni și rebelii pro-ruși.

- Medicii dintr-o maternitate din Dnipro, oraș din estul Ucrainei, incearca cu disperare sa protejeze nou-nascuții. Cadrele medicale au dus copiii din secția de Terapie Intensiva intr-un adapost improvizat, in subsolul cladirii. In imaginile distribuite de New York Times se pot vedea bebeluși abia nascuți,…

- Sute de oameni din zona Cernauți au trecut dimineața frontiera la Siret, in Romania fugind din calea razboiului„Am luat copiii, hainele și plecam unde vedem cu ochii", spun cei veniți de la frontiera cu Ucraina Cruntele realitați ale razboiului incep deja sa se faca vazute la ...

- Pe retele sociale au aparut clipuri cu artilerie ruseasca capabila sa lanseze proiectile nucleare, imaginile fiind surprinse in orasul rus Vesela Lopan, regiunea Bolgorod, la doar circa 16 kilometri de granita cu Ucraina si la distanta de tragere de un oras ucrainean important, Harkov, relateaza The…