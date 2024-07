Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a scapat cu viața dintr-o tentativa de asasinat, in cadrul mitingului din Pennsylvania. Politicianul republican se afla in afara oricarui pericol și a facut mai multe declarații in urma incidentului.

- FBI a calificat impuscaturile de la mitingul fostului presedinte Donald Trump de sambata seara drept o tentativa de asasinat, relateaza CNN. „Am avut ceea ce numim o tentativa de asasinat impotriva fostului nostru presedinte Donald Trump. Este inca o scena a crimei activa”, a declarat Kevin Rojek, agentul…

- Ca fost președinte și candidat republican la președinție, Donald Trump este protejat in primul rand de Secret Service. In timpul majoritații etapelor de campanie ale lui Trump, poliția locala ajuta Secret Service in securizarea locului.

- Imaginile și informațiile despre tentativa de asasinare asupra lui Donald Trup, continua sa șocheze. O noua inregistrare video arata mișcarea salvatoare pe care Donald Trump a facut-o chiar in momentul in care un glonț a trecut pe langa capul fostului președinte la mitingul din Butler, Pennsylvania.

- Un microfon a preluat cuvintele fostului președinte Donald Trump imediat dupa ce s-au auzit impușcaturi și acesta a aparut ranit. Intr-o inregistrare video difuzata de MSNBC dupa tentativa de asasinat, Trump poate fi auzit spunand, in timp ce agenții Secret Service s-au grabit sa urce pe scena pent

- VIDEO | Tentativa de ASASINAT asupra fostului președinte Donald Trump: Tragatorul, un tanar de 20 de ani, a fost ucis, impreuna cu o alta persoana prezenta la miting Tentativa de ASASINAT asupra fostului președinte Donald Trump: Tragatorul, un tanar de 20 de ani, a fost ucis, impreuna cu o alta persoana…

- FBI confirma ca fostul președinte SUA, Donald Trump, actualmente candidat pentru aceeași funcție a fost ținta unui asasinat. In urma evenimentului au murit doi oameni: tragatorul și o persoana din public.

