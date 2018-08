Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Steliano Filip (24 de ani), meciul cu FCSB din turul III al preliminariilor Europa League ar putea avea o dubla importanța. Nu doar ca infrunta marea rivala a fostei sale echipe, dar are șansa de a se afla pentru prima oara in lotul lui Hajduk in acest sezon. Filip nu a jucat deloc in aceasta…

- Dica & Co. au plecat in Croatia in aceasta seara, acolo unde joi, 9 august, vor disputa mansa tur din turul 3 preliminar al Europa League. De la ora ce ne aminteste de jocurile din Champions League, 21:45, FCSB va incerca sa obtina calificarea in playoff inca din meciul din...

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, le-a transmis un mesaj clar jucatorilor inaintea meciului cu Hajduk, din turul III al preliminariilor Europa League. "Ne-am nascut pregatiți. Cine nu e pregatit nu are ce sa caute la FCSB, fosta Steaua și actuala Steaua și viitoarea Steaua. Hajduk…

- Split, superbul oraș de pe coasta dalmata, trepideaza inainte de cel mai important meci al lui Hajduk din actualul sezon, prima manșa cu FCSB din turul III al preliminariilor Europa League. Hajduk Split - FCSB, se joaca joi, de la ora 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. Pana in aceasta-dupa amiaza,…

- FCSB va juca joi, de la ora 21:45, in prima manșa a turul III al preliminariilor Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO, iar pana in acest moment nu s-a anunțat ce post TV va transmite meciul. Gazonul de pe Arena Nationala s-a stricat si e execrabil, dar prima mansa din Hajduk - FCSB va avea…

- FC Viitorul iși incepe aventura europeana din actualul sezon al Europa League in aceasta seara, in fieful luxemburghezilor de la Racing FC Union. Meciul care conteaza pentru turul I preliminar din Europa League, incepe la ora 21:00 și este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TVR 1. Marele Ducat al Luxemburgului…

- Cum s-a schimbat fotbalul in 25 de ani: in locul curselor lungi de la Forban, steliștii se antreneaza pe un teren perfect, cu tehnologie și cu materiale de zeci de mii de euro. Și nu mai sunt urși prin preajma, sunt cai, vaci și maimuțe, intr-un decor in care nu toate elementele se potrivesc neaparat.…

- FCSB se afla in cantonamentul din Olanda, unde se pregatește pentru startul sezonului. Dupa 1-1 cu Ajax, disputat sambata seara, jucatorii de la FCSB au fost imparțiți azi in doua tabere. Fotbaliștii care au jucat mai multe minute in meciul cu Ajax au avut azi parte de refacere și de un antrenament…