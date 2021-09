Stiri pe aceeasi tema

- Eruptia vulcanului de pe insula spaniola La Palma, continua de aproape o saptamana si nu da niciun semn ca s-ar apropia de sfarsit. Dimpotriva, o parte din crater s-a prabusit sub propria sa greutate.

- Vulcanul din La Palma, Spania, care a erupt in urma cu șapte zile, genereaza in acest moment un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule […]…

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din mai multe localitați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa erupția unui vulcan. Rauri de lava de 15 metri au inghițit deja 20 de case in satul El Paso și drumurile din zona, a declarat primarul Sergio Rodriguez postului de radio TVE…

- Sute de oameni au fost evacuați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa ce vulcanul de acolo a erupt iar la orele serii ea fost ordonata evacuarea a patru sate din zona Un nor gros s-a ridicat deasupra insulei La Palma, la doua zile dupa ce specialiștii avertizasera ca o erupție e iminenta.…

- Un vulcan - aflat sub supraveghere atenta timp de mai multe zile din cauza activitatii seismice intense -a intrat in eruptie in insula spaniola La Palma din arhipelagul Canare, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters si AFP. O coloana inalta de fum se ridica dupa eruptia survenita…

