Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile britanice de urgenta au anunțat ca un barbat a fost arestat dupa ce cel putin opt persoane, intre care și copii, au fost injunghiate luni in Southport, in nord-vestul Angliei. Un spital local de pediatrie a spus ca este vorba despre un incident major, relateaza Reuters, citat de digi24.ro…

- Cel puțin opt persoane au fost injunghiate luni in orașul Southport din nordul Marii Britanii. Unele dintre victime au fost transferate la un spital pentru... The post Opt persoane au fost injunghiate in orașul Southpost din Marea Britanie appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Serviciile britanice de urgenta au anunțat ca un barbat a fost arestat dupa ce cel putin opt persoane, intre care și copii, au fost injunghiate luni in Southport, in nord-vestul Angliei. Un spital local de pediatrie a spus ca este vorba despre un incident major, relateaza Reuters.

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Keir Starmer va deveni vineri urmatorul prim-ministru al Marii Britanii, Partidul Laburist pe care il conduce caștigand o majoritate confortabila in cadrul alegerilor parlamentare de joi, arata estimarile BBC. Partidul conservator al premierului Rishi Sunak, cea mai slaba…

- O turista britanica, data disparuta de iubitul ei dupa o cearta in timpul vacanței lor in Romania, a fost gasita intr-un loc neașteptat. Dispariția femeii a declanșat o mobilizare ampla a autoritaților.

- Un fetița din Marea Britanie și-a recapatat auzul dupa ce a devenit prima persoana din lume care a luat parte la un studiu de pionierat in domeniul terapiei genetice, despre care medicii spun ca marcheaza o noua era in tratarea persoanelor care au deficiențe de auz, relateaza The Guardian.Opal Sandy…