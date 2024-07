Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist a castigat alegerile generale din Marea Britanie, estimarile aratand ca va obtine o victorie covarsitoare. Keir Starmer – politicianul care va fi noul premier britanic, a fost sunat de predecesorul sau, Rishi Sunak, care l-a felicitat. Adresandu-se sustinatorilor partidului sau, in…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, joi seara, Partidului Laburist si liderului Keir Starmer, felicitari pentru castigarea alegerilor din Marea Britanie. ”Felicitari pentru Partidul Laburist pentru victoria sa importanta. Social-democratia este in crestere”, a scris, joi seara, pe X (fosta retea Twitter),…

- Laburiștii au caștigat alegerile generale in Marea Britanie. Partidul Laburist ar fi obținut 410 mandate in Parlamentul britanic, in timp ce conservatorii doar 131. Keir Starmer va fi prim-ministru.

- Marea Britanie a virat spre centru-stanga: laburistii au castigat joi o victorie zdrobitoare la alegerile legislative, punand capat celor 14 ani de putere conservatoare si deschizand usile din Downing Street 10 liderului lor, Keir Starmer.

- Keir Starmer este pe cale sa devina urmatorul prim-ministru al Marii Britanii. „Astazi, Marea Britanie poate incepe un nou capitol”, a spus Starmer, joi, 4 iulie, la stratul alegerilor legislative. „O noua era a speranței și oportunitaților dupa 14 ani de haos și declin.”

- 4 iulie 2024 este Ziua Judecații pentru politicienii Partidului Conservator din Marea Britanie, puși acum sa achite costul politic al scandalurilor din ultimii ani."Laburiștii vor trebui sa rezolve ce au...

- Aproximativ 46 de milioane de britanici sunt asteptati joi la sectiile de votare pentru a alege pe cei 650 de membri ai Camerei Comunelor, intr-un scrutin in care Partidul Laburist este dat de sondajele de opinie drept favorit pentru a forma un nou guvern la Londra.