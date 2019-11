Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul deceniu, am batut aproape de fiecare data nationala iberica, indiferent ca am jucat la Mondial, European sau Jocuri Olimpice, iar in ultimele 5 meciuri, Cristina a marcat 37 de goluri GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal…

- Cele mai bune 24 echipe din lume, inclusiv Romania, prezenta la toate editiile, se bat la editia a 24-a a Campionatului Mondial de handbal feminin, in Japonia (30 noiembrie - 15 decembrie), pentru medalii si pentru locurile care asigura prezenta la turneele preolimpice de calificare la Tokyo.…

- Romania - Spania se va disputa intr-un complex sportiv construit acum aproape 4 decenii unde, pe baza unui program al edililor din Kumamoto, populatia iși menține sanatatea corpului GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din…

- Jucatoarele de la Corona Brasov, aflate initial in lotul tricolor, adica Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Daria Bucur si Eliza Buceschi, nu au facut deplasarea in Japonia, in urma scandalului izbucnit la club, care ar fi permis utilizarea unei terapii de oxigenare a sangelui prin laser, interzisa de…

- Kumamoto, spre deosebire de alte orase europene care au gazduit competitii sportive importante, face o prioritate din acest lucru. Si daca nu intelegi limba si nu esti pasionat de handbal, la o simpla plimbare pe oricare alee din oras afli ca aici se va organiza Campionatul Mondial. GSP e singura redacție…

- CM DE HANDBAL // Cum anticipeaza selecționerul Tomas Ryde debutul cu Spania si de ce scandalul de dopaj nu-l afecteaza deloc. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. ...

- In amicalul de astazi cu Olanda, Romania a fost solida in prima repriza, in care a folosit titularele si si-a dominat adversara, dupa care Ryde a introdus si rezervele si a cedat categoric GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin…

- ANAD a intrat in posesia unor informații ca jucatoarele de la Corona Brașov au apelat la o terapie interzisa de regulamentul WADA: terapie cu laser intravenos! Practic, este o metoda pe care WADA nu o accepta fiindca se specifica in mod clar ca e interzisa orice forma de manipulare a sangelui. ANAD…