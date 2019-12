"Principalul" lui CSM Bucuresti, Adi Vasile, secundul Muntenegrului, spune ca va fi pus in cea mai ingrata situatie: sa bata tara in care s-a nascut, traieste si antreneaza GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Dan Udrea și Cristi Preda (foto) transmit de la fața locului detalii;Romania a urcat pe 3 in grupa, dupa ce in aceasta dimineața Muntenegru a invins Ungaria, 25-24. ...