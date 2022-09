Stiri pe aceeasi tema

- Momente emoționante surprinse in localitațile eliberate de armata ucraineana. Soldatii lui Zelenski au reușit sa reia controlul asupra mai multor regiuni din estul tarii, in Harkov și Donețk.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 16 ranite intr-un bombardament rusesc asupra orasului Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile locale, citate de Le Figaro.

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, se vorbeste despre un contraatac al Peninsulei Crimeea, in incercarea de a o recuceri de la rusi. Intre timp

- Trupele rusești inainteaza in Donbas, zona de sud a Ucraieni și conform pro-rușilor un alt oraș a fost cucerit. Este vorba despre orașul Seversk, acolo unde au avut loc lupte grele, dar in cele din urma rușii ar fi obținut controlul operațional al orașului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c

- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.