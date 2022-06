Stiri pe aceeasi tema

- Sectia crimelor impotriva umanitatii si crimelor de razboi din cadrul Parchetului National francez Antiterorist (PNAT) a deschis o ancheta, in urma uciderii in Ucraina a jurnalistului francez Frederic Leclerc-Imhoff, acreditat de catre postul BFMTV, relateaza AFP. Frederic Leclerc-Imhoff, un jurnalist…

- Urmarire ca in filme, noaptea trecuta, pe strazile din Bragadiru, judetul Ilfov, dupa ce un sofer a lovit o masina a Politiei. Un barbat de 41 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a refuzat sa opreasca la un filtru de poliție și a pus oamenii legii sa il urmareasca prin localtiate. Acesta a abandonat…

- Un al treilea convoi de ajutoare in beneficiul Ucrainei, organizat de ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe și ministerul francez de Interne, va transporta in Romania, la hub-ul european de la Suceava, vehicule, echipamente de intervenție si alimente, a anunțat purtatorul de cuvant al…

- Ce a povestit o familie de ucraineni dupa ce a stat trei saptamani cu cinci soldați ruși in casa ● Interviu RFI cu un ofițer din batalionul Azov ● Dar și cand va veni ”ajustarea”…● Mica doza de cultura generala ● Cand inflația este mare, Warren Buffett spune ca cel mai bun lucru pe care il poți face…

- Un francez in varsta de 82 de ani care a cumparat, in 2018, o actiune la purtator din Romania datand din 1929, cere Romaniei peste 115 milioane de euro. In timp ce autoritațile isi paseaza „problema” de la una la alta, Ambasada Romaniei in Franța tace, relateaza Quest France, citata de Rador. Potrivit…

- Campania electorala din Franța a intrat in linie dreapta. Duminica, in Franța are loc primul tur al alegerilor prezidențiale pentru care s-au inscris pe listele electorale aproape 49 de milioane de francezi cu drept de vot.

- Campania electorala din Franța se incheie la miezul nopții. 12 candidați s-au inscris in primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica, la care sunt așteptați sa voteze 49 de milioane de francezi.

- Franța este pregatita sa interzica petrolul rusesc, a declarat vineri ministrul francez de finanțe Bruno Le Maire la CNN,noteaza Mediafax.