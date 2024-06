Stiri pe aceeasi tema

- Am reușit! Da, putem striga ca am reușit o calificare la care aproape nimeni nu spera la plecarea Romaniei spre Germania, așa cum nimeni nu... The post Corespondența speciala: Romania s-a calificat cu sufletul celor din tribuna și cu mintea celor din teren appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Romania s-a calificat in optimile EURO 2024 și e in fazele finale ale unui turneu final dupa 24 de ani. Suporterii romani din Frankfurt, orașul in care a avut loc partida cu Slovacia, scor 1-1, au facut spectacol. Frankfurt a fost galben miercuri. Zeci de mii de suporteri romani au luat cu asalt orașul…

- Belgia, echipa care face parte din Grupa E, a trimis Ucraina acasa, dupa un 0-0. Amintim ca Romania s-a calificat de pe PRIMUL LOC in optimile EURO 2024, dupa un egal, 1-1, cu Slovacia. In urma remizei dintre Ucraina și Belgia, in etapa a treia a Campionatului European din Germania, Belgia s-a calificat…

- Zeci de mii de romani sunt in Germania, alaturi de fotbaliștii naționalei. Mulți vor fi prezenți in tribune, pe stadionul din Frankfurt, pentru a-i incuraja pe tricolori in meciul decisiv cu Slovacia, in vreme ce alții vor striga „Hai, Romania!’’ in zonele special amenajate pentru fani, pe strazile…

- Frankfurt, unul dintre cele mai importante centre economice ale Germaniei, se afla sub ocupație romaneasca. Aradul va fi atat in tribune cat și pe teren... The post Corespondența speciala: Frankfurt, sub ocupație romaneasca! Aradul va fi atat in tribune cat și pe teren appeared first on Special Arad…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine, sambata, 22 iunie 2024, al doilea meci din grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, contra Belgiei, partida care poate fi decisiva in ce priveste depasirea de catre tricolori a grupei si calificarea astfel in optimi.Partida se joaca, de…

- Slovacia a invins-o pe Țara Galilor cu scorul de 4-0, in ultimul amical inainte de Campionatul European din Germania, care se va desfașura intre 14 iunie și 14 iulie. Romania - Slovacia va fi meciul decisiv al grupei E de la Campionatului European. Partida este programata pe 26 iunie, de la ora 19:00,…

- Romania s-a impus la limita in fața Cehiei, scor 31-30, in meciul tur din barajul pentru Campionatul Mondial. Tricolorii au condus aproape intregul meci, chiar si la diferente mai mari de scor, dar, in cele din urma, victoria a fost la limita. La finele duelului, selectionerul George Buricea a oferit…