Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica este foarte optimist in preajma unui meci decisiv pentru el si pentru FCSB. A vorbit doar despre victorie si a spus ca echipa nu se teme de Hajduk sau de Torcida. Optimist. Zambitor. Dezinvolt in declaratii si ferm. Vorbind doar de victorie pe "Poljud". Asa a aparut Nicolae Dica la intalnirea…

- Hajduk Split traverseaza un inceput complicat de sezon, dar totul s-ar putea schimba daca echipa croata o elimina pe FCSB din turul III al preliminariilor Europa League. Prima manșa se joaca joi, pe "Poljud", liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO TV de la ora 21:45. Reporterul GSP. ...

- In Split sunt peste doua sute de blocuri si cladiri pictate cu insemne dedicate clubului si "ultrasilor", simboluri ale urbei de pe coasta dalmate. Zagreb este capitala si o zona mai germana ca infatisare si mentalitate, Dubrovnik e giuvaierul Croatiei, iar Split este Hajduk si Torcida. Al doilea cel…

- FCSB va juca joi, de la ora 21:45, pe terenul celor de la Hajduk Split, in prima manșa a turului III al preliminariilor Europa League. Meciul este in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Astazi, jucatorii celor de la FCSB și staff-ul condus de Nicolae Dica s-au relaxat. Aceștiau profitat de vremea…

- Delegația celor de la FCSB a ajuns marți seara la Split, acolo unde joi o va infrunta pe Hajduk in prima manșa din turul III al preliminariilor Europa League. Jucatorii FCSB-ului au fost extrem de bine paziți de forțele de ordine, doua mașini pline de poliție facandu-și apariția in momentul in care…

- Comisia de la Venetia urmeaza sa raspunda sesizarilor facute de CCR dupa criticile primite de Curte pentru decizia privind revocarea procurorului sef DNA si dupa ce judecatorul Petre Lazaroiu s-a plans de presiuni din partea presedintiei. Surse apropiate discutiilor au declarat pentru Ziare.com…

- Jucatorii vicecampioanei nu vor beficia de autocar in stagiul de pregatire din Olanda, iar pana la baza de pregatire se va ajunge doar pe doua roți. Pintilii și restul fotbaliștilor au biciclete special rezervate pentru a merge la antrenament, aproximativ 6 kilometri dus-intors de la hotel pana la terenul…

- FCSB a plecat ieri in primul cantonament al verii, in Olanda. Fotoreporterul GSP.ro a remarcat astazi asemanarea dintre echipamentul bucureștenilor și cel al "sfertfinalistei" de la Mondial, Croația. FCSB are un echipament de rezerva nou și nou e și cel de antrenament. Tricourile Nike sunt aproape identice…