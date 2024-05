Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, fost numar 1 mondial, in prezent pe locul 275 ATP, a fost eliminat luni, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 3-6, 6-7 (5/7), 3-6, in fata germanului Alexander Zverev (4 ATP, fa

- Rafael Nadal (37 de ani, 276 ATP) a fost eliminat in turul 1 de la Roland Garros 2024. A fost ultimul meci al spaniolului la turneul pe care l-a caștigat de 14 ori. A fost invins in trei seturi de Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP), scor 3-6, 6-7, 3-6. ...

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 5 mondial, a castigat pentru a doua oara in cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, in finala caruia l-a invins in doua seturi, 6-4, 7-5, pe chilianul Nicolas Jarry, duminica la Foro Italico. Zverev, campionul…