- Cel mai vehement critic al Kremlinului și al lui Vladimir Putin personal, Alexei Navalnii, aflat in inchisoarea severa de la Pokrov, situata la 10 km de Moscova, crede ca acum, dupa decretarea mobilizarii parțiale, devine ”clar” ca razboiul din Ucraina este pe cale de a se agrava. O declarație in acest…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a anunțat intr-un discurs difuzat miercuri, 21 septembrie, ca 5.937 de soldați ruși au murit in razboiul din Ucraina, descris de Moscova drept o operațiune militara speciala, relateaza cotidianul britanic The Telegraph.Bilanțul de 5.937 de militari care și-au…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. STIRIPESURSE.RO…

- Rusia este garant al reglementarii conflictului transnistrean. Mai mult, cand vine vorba de contractul de livrare a gazelor, Moscova acționeaza in stricta conformitate cu acordurile incheiate cu partea moldoveneasca. Declarația a fost facuta de președintele rus, Vladimir Putin, care a menționat ca…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „el (Johnson) nu ne place” și a mai specificat „nici noua nu ne place de el”! Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca demisia premierului britanic nu ii ingrijoreaza prea mult. Kremlinul a declarat joi ca premierului britanic…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat sambata seara Ucraina sa nu loveasca vreun punct de pe teritoriul țarii sale, altfel se va confrunta cu un raspuns similar, relateaza agenția oficiala belarusa Belta . „Nu vorbesc aiurea. I-am avertizat. Lasa-i sa se gandeasca. Este funcția…