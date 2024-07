Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta se claseaza detasat pe primul loc in primul tur al alegerilor legislative din Franta, in timp ce tabara președintelui Emmanuel Macron se situeaza pe pozitia a treia, potrivit estimarilor institutelor de sondaje. Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national,…

- Partidul de extrema-dreapta Rassemblement national (RN - Adunarea Naționala) este dat caștigator in turului intai al alegerilor legislative anticipate din Franța cu 34%, cu peste 2% mai mult decat a obținut in alegerile europarlamentare desfașurate acum trei saptamani.Trei blocuri politice lupta in…

- Astazi, Franța se afla in fața unui scrutin crucial, nu doar pentru viitorul sau intern, ci și pentru intreaga Europa. Alegatorii francezi merg la urne cu extrema dreapta in gand, intr-o atmosfera incarcata de tensiune și nesiguranța. Aceste alegeri parlamentare anticipate sunt considerate de analiști…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat ‘ingrijorat’ de rezultatul cu care s-ar putea incheia viitoarele alegeri parlamentare anticipate din Franta, un partener important in Uniunea Europeana, transmite dpa. ‘Sunt ingrijorat de alegerile din Franta’, a afirmat politicianul social-democrat, intr-un…

- Orice s-ar intampla in continuare, va ramane in istorie ca unul dintre cele mai nebunești pariuri din istoria moderna a Franței. Decizia președintelui Emmanuel Macron de a dizolva Adunarea Naționala și de a organiza alegeri legislative anticipate pe 30 iunie și 7 iulie a oferit extremei drepte cea mai…

- Jordan Bardella, in varsta de doar 28 de ani, a reusit sa ridice partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), castigator al alegerilor europene in Franta, cu mult inaintea taberei presedintelui Emmanuel Macron, laudandu-se ca a obtinut duminica un „scor istoric”, in ciuda criticilor recurente…

- Șoc in Franța. Președintele Emanuel Macron anunța ca dizolva Adunarea Naționala dupa victoria extremei drepte la alegerile europarlamentare, informeaza AFP. Primul tur de scrutin va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea pe 7 iulie. „Este o decizie serioasa și cu greutate, dar mai presus de toate…

- Adunarea Nationala (RN) a Marinei Le Pen, de extrema dreapta, a obtinut intre 31,5% si 32,4% din voturi (31 de mandate) la alegerile europene de duminica din Franta, mai mult decat dublu fata de partidul presedintelui Emmanuel Macron, care se claseaza pe locul al doilea cu 15,2% din voturi.