Stiri pe aceeasi tema

- Ramnicu-Valcea organizeaza an de an, fara intrerupere, Targul de Craciun. Inspirandu-se, initial, de la vecinii de peste Carpati, din popularul Sibiu, dar si de peste hotare, Ramnicu Valcea gazduieste un cochet targ destinat sfarsitului si inceputului de an.

- Pe 5 decembrie, in seara de Moș Nicolae, a avut loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun de la Pitești. Ediția din acest an a fost creata sub patronajul Targului de Craciun de la Sibiu.Momentul deschiderii a fost marcat prin sosirea spiridușilor aduși de caleașca Moșului, iar atmosfera de sarbatoare…

- Cele mai așteptate targuri de Craciun din țara au avut festivitatea de deschidere ieri seara. Oamenii s-au putut bucura de bunatați tradiționale, vin fiert și multe dulciuri. Voia buna a fost intreținuta in cea mai mare parte de muzica. La Timisoara a fost deschis oficial aseara Targul de Craciun, in…

- Inca nu se știe daca la Targul de Craciun din Timișoara se va putea intra și fara certificat verde, iar cei care se ocupa de organizarea acestuia nu reușesc sa faca lumina in acest caz. Mai mult, a fost anunțat faptul ca Timișoara va avea un brad artificial din Olanda, dar nu ne spune nimeni daca exista…

- Targul de turism care se organiza an de an, in noiembrie, s-a mutat si anul acesta in online, din cauza pandemiei. Agentiile de turism se intrec zilele acestea in oferte de vacanta la pret redus atat pentru Craciun si Revelion, cat si pentru vara lui 2022.

- Targul de Craciun va avea loc in Piata Mare din centrul municipiului Sibiu, intre 26 noiembrie si 2 ianuarie 2022, iar accesul de va face doar pe baza certificatului verde, a anuntat joi, intr-o conferinta de...

- Targul de Craciun din Piața Mare din Sibiu se va deschide, in acest an, in 26 noiembrie, iar accesul se va face pe baza certificatului verde, au anunțat joi organizatorii.„In mod normal, in weekendul care urmeaza ar fi fost inceputul, n-a fost posibil anul acesta. Pentru un astfel de eveniment pregatirile…

