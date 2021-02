Brandul de fashion pentru tineri Mumuso, prezent in peste 3.500 puncte de vanzare din 30 de tari, deschide al patrulea magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti, deținut de Sonna Sierra, printr-o tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Mumuso este un brand fondat in Coreea in 2014, fiind prezent in Romania prin magazine mono-brand situate in Militari Shopping Center, DN 1 Value Centre si Dambovița Mall. Magazinul din ParkLake, care urmeaza a fi deschis in cursul lunii februarie 2021, va avea o suprafata…