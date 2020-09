Coreea de Sud vrea să testeze în România medicamentul CT-P59, tratament împotriva COVID-19 Ministerul Sigurantei Alimentelor si Medicamentelor din Coreea de Sud a aprobat efectuarea de teste clinice avansate pentru tratamentul candidat CT-P59, ce ar putea fi folosit impotriva noului coronavirus. Compania producatoare sud-coreeana Celltrion a solicitat ca tratamentul sa fie testat și in Romania, potrivit Digi24.ro. Dupa ce testele inițiale facute pe persoane care nu prezinta simptome specifice infecției cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 au aratat ca substanta antivirala pe baza de anticorpi nu a avut efecte nocive, s-a decis trecerea la fazele a doua si a treia de testare. Urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

