- Mai multe persoane au murit, iar peste o mie au fost evacuate in urma celei de-a treia zile de ploi torențiale. A facut ravagii in Coreea de Sud, sambata (15 iulie), provocand alunecari de teren și revarsarea unui baraj. Pana la ora 11 a.m. (0200 GMT), 1.567 de persoane au fost evacuate in intreaga…

- Ploile torentiale care s-au abatut asupra sud-vestului Japoniei au provocat alunecari de teren care au dus la moartea unei persoane, alte trei fiind date disparute, iar autoritatile au indemnat zeci de mii de persoane sa-si evacueze locuintele din cauza pericolului unor noi alunecari de teren si inundatii.…

- Update: Au rezultat doua victime conștiente, un barbat care a fost extras din autoturism, ce acuza dureri de bazin, și o femeie ce acuza dureri in piept și prezenta echimoze la nivelul feței. Ambele victime au fost transportate la CPU Onești de catre ambulanțele SAJ și SMURD. Știrea inițiala:Un accident…

- Alunecari de teren in Asia de Sud: Cel putin 20 de persoane au murit urma inundatiilor. Cel putin 19 persoane au murit saptamana aceasta in urma inundatiilor si alunecarilor de teren cauzate de ploile musonice anuale in Asia de Sud, au anuntat autoritatile din mai multe tari din regiune, relateaza…

- La malul Marii Negre, pericole exista și atunci cand apa este liniștita, fara valuri, din cauza curenților rip. Ca sa-i identifici trebuie sa știi ca atunci cand in mare sau in ocean sunt valuri, acestea se sparg la țarm, iar apa se retrage uneori catre larg printr-un canal central. Este un curent de…

- Bilanțul inundațiilor care au devastat saptamana trecuta doua sate din estul Republicii Democrate Congo a crescut de peste doua ori, ajungand la 401 morți, a declarat luni (8 mai) guvernatorul provinciei, ceea ce face ca acesta sa fie unul dintre cele mai mortale dezastre naturale din istoria recenta…

- Proprietarii de locuințe și companiile din Romania au primit in perioada 2013 – 2022 despagubiri de aproape 25 milioane euro (116 milioane lei) din partea companiilor de asigurari Membre UNSAR, ca urmare a producerii de inundații și alunecari de teren. Aceste despagubiri au fost platite atat in baza…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, vineri, in atacuri lansate de fortele militare ucrainene asupra orasului Donetk, aflat sub ocupatie rusa, anunta autoritatile regionale pro-ruse, conform cotidianului Le Monde."Fortele ucrainene au atacat un spital, un parc si o cladire…