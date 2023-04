Coreea de Sud va emite acte de identitate ce pot fi utilizate de pe telefon Autoritatile din Coreea de Sud intentioneaza sa inceapa emiterea, in a doua jumatate a anului 2024, a actelor de identitate care vor fi stocate sub forma unui fisier pe telefonul mobil si care vor avea aceeasi valabilitate ca documentul in format fizic, potrivit unor surse din cadrul Ministerului de Interne de la Seul, citate de agentia Yonhap, preluata de EFE, potrivit Agerpres. Ministerul a redactat deja un proiect de revizuire a Legii privind inregistrarea rezidentilor pentru a permite emiterea acestor documente pentru telefon, in contextul in care in Coreea de Sud (unde banii fizici sunt deja… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 aduce o noua schimbare a actelor de identitate. Modificarea se va produce, deocamdata, in Coreea de Sud, dar nu este exclus ca moda sa fie adoptata rapid si de alte state din lume. Autoritatile sud-coreene intentioneaza sa inceapa emiterea, in a doua jumatate a anului 2024, a actelor de identitate…

- Autoritatile din Coreea de Sud intentioneaza sa inceapa emiterea, in a doua jumatate a anului 2024, a actelor de identitate care vor fi stocate sub forma unui fisier pe telefonul mobil si care vor avea aceeasi valabilitate ca documentul in format fizic, potrivit unor surse din cadrul Ministerului de…

- Autoritatile din Coreea de Sud intentioneaza sa inceapa emiterea, in a doua jumatate a anului 2024, a actelor de identitate care vor fi stocate sub forma unui fisier pe telefonul mobil si care vor avea aceeasi valabilitate ca documentul in format fizic, potrivit unor surse din

- Prefectura Politiei din Paris a anuntat ca 93.000 de oameni au manifestat la Paris, in timp ce CGT revendica 450.000 de manifestanti. La precedenta zi de mobilizare, joi, 23 martie, 3,5 milioane de persoane au manifestat in intreaga Franta, potricit CGT, la fel ca la mobilizarea-record de la 7 martie.…

- Sindicatele spera la o participare consolidatab la acasta a zecea zi de mobilizare de la jumatatea lui ianuarie impotriva reformei pensionarii. HAPPENING NOW: ACROSS OVER THE WATCH LIVE NOW: LIKE AND RETWEET! FOLLOW MY TWITTER FOR UPDATES FOLLOW / SUPPORT ME AT KICK FOR DAILY LIVE COVERAGE! … — HumanDilemma…

- Contestata reforma a pensiilor a fost adoptata de senatul francez, informeaza AFP, citat de Agerpres. Proiectul emblematic al presedintelui Emmanuel Macron a generat greve si demonstratii saptamani la rand, sute de mii de oameni iesind in strada in a saptea zi de actiune impotriva reformei si a cresterii…

- O eroare de pilotaj din cauza ceții dense a fost motivul prabușirii elicopterului in care se afla conducerea ministerului de interne ucrainean, peste o gradinița din Brovari, regiunea Kiev, a informat marți publicația Strana, care citeaza o sursa din ministerul de interne. In accident a murit ministrul…

- Potrivit proiectului noilor legii ale educației, cea referitoare la invațamantul preuniversitar are o prevedere prin care liceele pedagogice pierd specializarea educator-invațator și vor putea pregati doar educator-puericultor. Liceenii de la specializarea invațator vor fi ultimii care vor mai putea…