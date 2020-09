Coreea de Sud: Un mort şi peste 2.000 de persoane evacuate după sosirea taifunului Maysak Cel putin o persoana si-a pierdut viata si peste 2.000 au fost evacuate in adaposturi temporare dupa sosirea in Coreea de Sud a puternicului taifun Maysak, au declarat joi autoritatile, relateaza AFP.



Furtuna a atins uscatul marti dimineata in Busan, pe coasta de sud, doborand copaci si semafoare si inundand strazi.



O femeie si-a pierdut viata cand o rafala puternica de vant a spart ferestrele apartamentului ei din Busan, iar o alta de 60 de ani a fost ranita dupa caderea unui frigider de exterior.



Peste 2.200 de persoane s-au refugiat in adaposturi temporare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

