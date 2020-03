Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un milion de teste rapide și 200.000 de teste PCR vor ajunge in curand in Romania. Un milion de masti si 30.000 de combinezoane au ajuns deja in tara Un milion de teste rapide și 200.000 de teste PCR vor ajunge in curand in Romania. Un milion de masti si 30.000 de combinezoane au ajuns…

- CE directioneaza catre Romania peste 1 mld. euro. Banii vor fi folosiți pentru echipamente, medicamente și teste, dar și pentru creditarea IMM Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de…

- Ziarul Unirea 4.973 de TESTE pentru COVID-19 efectuate OFICIAL in Romania: 277 de pacienți infectați, 4.696 cu rezultat negativ 4.973 de TESTE pentru COVID-19 efectuate OFICIAL in Romania: 277 de pacienți infectați, 4.696 cu rezultat negativ Pana la aceasta ora, in Romania , au fost prelucrate 4.973…

- In perioada 12 – 16 martie, la solicitarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența adresata Ministerului Apararii Naționale, specialiștii Laboratorului infecții respiratorii virale din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, au efectuat teste de diagnostic…

- Duminica, in prima zi a starii de urgența naționala decretata de președinte, cele 7 centre de boli infecțioase unde se fac testari pentru coronavirus au in total numai 1.524 de teste moleculare. Saptamana trecuta, Ministerul Sanatații informase ca doar la ”Matei Balș” vor fi 3.000 de teste moleculare,…

- Romanii care revin din Italia in Romania vor avea probleme, dupa ce Ungaria a declarat astazi stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care insa…

- Așadar, conform datelor furnizate Ministerului Sanatații, pana in prezent, in cele cinci centre de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj Napoca, Constanța și Iași au fost lucrate 473 de teste pentru COVID-19. Dintre acestea doar trei teste au avut rezultat pozitiv, care au fost anunțate in…