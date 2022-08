In Coreea de Sud, a fost realizat un tatuaj nanotehnologic, care ar putea sa-i alerteze pe oameni in privința problemelor medicale. Este performanța cercetatorilor de la Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Cerneala non-invaziva a acestui tatuaj este electronica și are in compoziție metal lichid și nanotuburi de carbon care funcționeaza ca un bioelectrod. Obiectivul? A monitoriza continuu starea de sanatate a locuitorilor fara a realiza un examen invaziv. Purtatorii acestui tatuaj al viitorului vor fi deci avertizați in mod direct in cazul unor probleme de sanatate (tulburari…