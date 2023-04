Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile din satelit au fost surprinse in perioada 3 – 17 martie și indica o intensificare a activitații la principalul complex nuclear al Coreei de Nord, atrage atenția organizatia 38 North, cu sediul in SUA, relateaza AFP, citata de Agerpres . Din imaginile prezentate intr-un raport al organizației…

- Coreea de Nord a tras mai multe rachete croaziera miercuri, anunta armata sud-coreeana, care efectueaza in prezent exercitii comune de mare amploare impreuna cu Statele Unite, relateaza AFP. "Armata sud-coreeana a detectat mai multe rachete de croaziera lansate la Marea de Est de catre Coreea de Nord",…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a condus, in ultimele doua zile, exercitii militare de simulare a unui contraatac nuclear, care au inclus si lansarea unei rachete balistice cu „focos nuclear fals”, anunta agentia KCNA, potrivit AFP.Este a patra demonstratie de forta a Phenianului intr-o saptamana,…

- Coreea de Nord a avertizat marti ca va interpreta ca „o clara declaratie de razboi” orice interceptare a rachetelor sale lansate pentru testare peste Oceanul Pacific, potrivit declaratiei facute de sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a doua cea mai puternica persoana din tara. „Aceasta va fi considerata…

- Coreea de Nord a lansat luni dimineata cel putin doua rachete balistice in largul coastei sale estice, al doilea test in mai putin de 48 de ore. Armata sud-coreeana a anuntat ca Phenianul a lansat doua rachete, in timp ce Paza de coasta japoneza a declarat ca trei proiectile care ar putea fi rachete…

- In replica, tot duminica, armata sud-coreeana a anuntat ca a organizat manevre aeriene comune cu SUA, mobilizand avioane invizibile si cel putin un bombardier american cu raza lunga de actiune B-1B."Exercitiul a demonstrat desfasurarea imediata si la timp a mijloacelor de descurajare extinsa ale SUA…

- Coreea de Nord a confirmat duminica faptul ca a tras o racheta balistica intercontinentala (ICBM) in ziua precedenta, intr-un avertisment adresat Washingtonului si Seulului, afirmand ca exercitiul „surpriza” reusit a demonstrat capacitatile sale de „contraatac nuclear letal”, relateaza AFP. In replica,…

