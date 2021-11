Coreea de Sud: Se redeschid școlile pentru prima oară de la debutul pandemiei Covid-19 Școlile se redeschid luni în Coreea de Sud, pentru prima oara de la debutul pandemiei Covid-19, dupa ce autoritațile au luat toate masurile necesare pentru a preveni un nou val, relateaza BBC.



Coreea de Sud a fost prezentata anul trecut ca o poveste de succes în gestionarea pandemiei și a fost primul stat din estul Asiei care parea sa aiba conturata calea de ieșire din criza.



În ciuda succesului inițial, în aceasta vara, Coreea de Sud s-a confruntat cu cel mai mare numar de cazuri de Covid-19, autoritațile recurgând la restricții dure în toata…

Sursa articol: hotnews.ro

