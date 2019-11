Coreea de Sud salvează în extremis acordul de partajare a informaţiilor militare secrete cu Japonia Coreea de Sud si-a suspendat in ultima clipa decizia de a nu prelungi un acord militar de partajare a informatiilor cu Japonia, un gest care face Washingtonul sa rasufle usurat, dupa ingrijorarile generate de disensiunile dintre cei doi aliati cheie de securitate ai sai din estul Asiei, informeaza AFP.



Anuntul a survenit cu doar cateva ore inainte de expirarea pactului dintre cele doua tari si in contextul in care o reuniune a ministrilor de externe G20 este programata sambata la Nagoya (centrul Japoniei).



"Guvernul japonez a spus ca a inteles", a declarat Kim You-geun,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul sud-coreean a anuntat vineri ca isi suspenda decizia de a renunta la un acord de impartasire de informatii militare cu Japonia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Acest anunt intervine in extremis, cu cateva ore inaintea expirarii acestui pact intre cele doua tari. Citește și: Rareș…

- Coreea de Nord l-a calificat joi pe premierul nipon drept "idiot" si "nemernic", avertizandu-l sa nu mai calce vreodata pe la Phenian. Furia nord-coreenilor a fost declansata de criticile lui Shinzo Abe la adresa recentelor tiruri de racheta nord-coreene, relateaza AFP si Kyodo.Saptamana trecuta,…

- Proiectilele, despre care autoritatile japoneze au afirmat ca par sa fie rachete balistice, au parcurs aproximativ 370 de kilometri si au atins o altitudine de 90 de kilometri, a anuntat, la randul sau, Statul Major General al armatei sud-coreene (JSC).Militarii sud-coreeni si americani…

- Decizia, care vine la aproape 18 ani de cand China a devenit membra a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), ar putea avea insa un impact limitat asupra industriei financiare extrem de competitive, dominata de firmele chineze de stat, scrie Agerpres. Beijingul si-a accelerat eforturile…

- Președintele Klaus Iohannis a fost invitat sa participe, pe 22 octombrie, la ceremonia de intronare a noului imparat al Japoniei, Naruhito, unde sunt așteptate sute de oficialitați de top din toate colțurile lumii, au spus surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. In proporție de 90%, Klaus Iohannis va…

- Dezvoltarea accelerata a capacitaților militare ale Chinei reprezinta principala amenințare la adresa securitații Japoniei, devansand Coreea de Nord, in pofida indiciilor ca regimul de la Phenian are in posesie rachete balistice cu ogive nucleare, se arata intr-un raport anual al Guvernului nipon,…

- Nationalele de fotbal ale Iranului, Japoniei si Coreei de Sud au obtinut marti victorii previzibile in fata unor adversari mult mai slab cotati, in deplasare, in primele lor meciuri din faza a doua a preliminariilor Cupei Mondiale 2022, zona asiatica.

- Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care i-a propus rezolvarea diferendului intre Moscova si Tokyo privind suveranitatea asupra insulelor Kurile. Subiectul constituie unul din obstacolele in calea semnarii tratatului, insa Putin i-a mentionat lui…