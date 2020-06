Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal a refuzat sa blocheze publicarea carții lui John Bolton, cel de-al treilea consilier de securitate naționala a lui Donald Trump, scrie „The Guardian”. Sute de mii de exemplare ale...

- Fostul consilier in domeniul securitatii al lui Donald Trump, John Bolton, prezinta, in cartea sa de memorii „The Room Where It Happened”, un presedinte prost sfatuit, fascinat de autocrati si obsedat de realegerea sa, cu riscul de a pune in pericol Statele Unite, relateaza AFP, care prezinta cinci…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a denuntat "minciunile" lui John Bolton, fostul consilier pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, care publica in curand o carte plina de dezvaluiri despre presedintele Statelor Unite si anturajul acestuia, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Fostul consilier de securitate nationala John Bolton urmeaza sa isi publice memoriil la finalul acestei luni, o carte exploziva care ii aduce acuzatii grave presedintelui american Donald Trump. Presa americana a publicat fragmente din aceasta carte chiar in ziua in care Trump a promulgat o lege prin…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca fostul sau consilier de securitate nationala John Bolton s-ar putea confrunta cu o "problema penala" daca nu opreste publicarea unei carti care este extrem de critica la adresa liderului de la Casa Alba, potrivit DPA. Vorbind luni cu presa la Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca fostul sau consilier de securitate nationala John Bolton s-ar putea confrunta cu o "problema penala" daca nu opreste publicarea unei carti care este extrem de critica la adresa liderului de la Casa Alba, potrivit DPA.Vorbind luni cu presa la…

- O carte a lui John Bolton urmeaza sa fie publicata la 23 iunie, in pofida unor incercari ale avocatilor Casei Albe de a impiedica difuzarea unei parti a acesteia, despre perioada in care autorul a fost consilierul in domeniul securitatii nationale al presedintelui Donald Trump, anunta un avocat al…

- CORONAVIRUS. Pe primul loc in Liga a 2-a, cu 11 puncte peste principalele urmaritoare, UTA așteapta reluarea campionatului. Laszlo Balint, antrenorul aradenilor, exclude varianta anularii competiției și ratarea șansei de a readuce "Batrana Doamna" inapoi in Liga 1 dupa 17 ani. "Nu e placut. Incepusem…