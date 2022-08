Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea a fost anunțata luni, 15 august, de președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol. Planul de ajutor pentru Phenian consta in oferirea de alimente, energie și sprijin in modernizarea porturilor, aeroporturilor și spitalelor, in schimbul renunțarii la programul nuclear, relateaza France Presse, citata…

- Coreea de Nord este pregatita sa isi mobilizeze fortele de descurajare a razboiului nuclear si este "pe deplin pregatita pentru orice confruntare militara" cu Statele Unite, a declarat liderul nord-coreean, Kim Jong-un, relateaza agentia de presa de stat KCNA, citata de BBC. Kim a subliniat ca amenintarile…

- Statele Unite, ”profund intristate” de moartea a cel putin 1.000 de persoane intr-un ”cutremur devastator” in Afganistan, au anuntat miercuri ca examineaza un raspuns umanitar, fara a exclude sa discute direct cu talibanii la putere la Kabul si al caror guvern nu a fost recunoscut de Washington, relateaza…

- Coreea de Nord a lansat sambata in interval de o ora nu mai putin de opt rachete balistice cu raza scurta de actiune in directia est, catre Marea Japoniei, a anuntat armata sud-coreeana, potrivit dpa. O racheta cu raza scurta de actiune, SRBM, are o raza de pana la 1.000 de kilometri, noteaza agentia…

- Președintele american Joe Biden a declarat duminica, la Seul, ca este „pregatit” pentru un eventual test nuclear al Coreei de Nord, dar și-a reafirmat deschiderea pentru dialog printr-un mesaj deosebit adresat lui Kim Jong Un, transmite AFP. El a spus ca nu este „ingrijorat” de un posibil test nuclear…

- Președintele american Joe Biden și noul sau omolog sud-coreean Yoon Suk-yeol s-au intalnit la Seul, fiind primul lor angajament diplomatic de la investirea acestuia din urma, in urma cu 11 zile. Biden și Yoon au declarat ca alianța de zeci de ani a țarilor lor trebuie sa se dezvolte nu numai pentru…