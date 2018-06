Coreea de Sud: Principalele manevre militare cu SUA, ''suspendate pe termen nedefinit''

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a recunoscut joi ca exista in continuare un ''risc'' sa nu se ajunga la pace in Peninsula Coreeana, la doua zile dupa summitul istoric dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump din Singapore, relateaza AFP.…

- UPDATE (10:30) Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat foarte mandru de ceea ce a fost realizat, in urma summitului cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un. „Suntem foarte mandri de ceea ce s-a intamplat astazi. Cred ca intreaga noastra relatia cu Coreea de Nord si cu Peninsula Coreeana va fi…

- Seulul a indicat luni ca supravegheaza schimbarile intervenite la varful armatei nord-coreene, dupa ce au aparut informatii potrivit carora Phenianul ar fi inlocuit trei ofiteri de cel mai inalt rang inainte de summitul istoric cu SUA, informeaza AFP, preia Agerpres.Potrivit presei, remanierile…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus inchiderea, in luna mai, a centrului de teste atomice si invitarea la eveniment a unor experti americani, a anuntat duminica presedintia sud-coreeana, in timp ce Donald Trump s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul,…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile inedite anuntate cu Phenianul vor putea permite intregii Peninsule Coreene "sa traiasca in siguranta, in prosperitate si in pace", transmite AFP. "Sper ca aceasta intalnire va fi incununata de succes si sunt dornic"…

- Intalnirea dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un pare din ce in ce mai sigura. In mare secret, șeful CIA și viitorul Secretar de stat american, Mike Pompeo, a fost la Phenian.

- "Kim Jong-Un a transmis felicitari cordiale presedintelui rus Vladimir Putin pentru victoria sa convingatoare din alegerile prezidentiale. Realegerea dumneavoastra ca presedinte este o manifestare a imensei sustineri si increderi din partea poporului", a transmis presa de stat de la Phenian.Potrivit…

- Statele Unite si Coreea de Sud au convenit sa desfasoare exercitii militare comune de amploare incepand cu 1 aprilie, au anuntat marti Pentagonul si Ministerul sud-coreean al Apararii, in contextul unor discutii pentru o intrevedere intre Donald Trump si Kim Jong-Un, relateaza agentia Yonhap.