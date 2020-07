Coreea de Sud: Primarul dispărut al Seulului, găsit mort Primarul capitalei sud-coreene Seul, Park Won Soon, a fost gasit mort, a relatat agentia de stiri Yonhap din Coreea de Sud, preluata de DPA si Reuters.



Potrivit politiei, corpul sau neinsufletit a fost gasit in partea de nord a orasului, in apropiere de locul unde fusese identificat ultima data semnalul de la telefonul sau mobil in cadrul unor operatiuni de cautare de mai mult ore.



El fusese dat disparut anterior de fiica sa, potrivit careia ultimele sale cuvinte semanau a mesaj de adio.



El fusese dat disparut anterior de fiica sa, potrivit careia ultimele sale cuvinte semanau a mesaj de adio.

Primaria orasului de 10 milioane de locuitori anuntase anterior ca edilul-sef

Sursa articol si foto: agerpres.ro

